FBI haalt samen met Nederlandse politie vijftien ddos-diensten offline

De FBI heeft in samenwerking met de High Tech Crime Unit van de Nederlandse politie en het Britse National Crime Agency vijftien websites offline gehaald waar ddos-diensten werden aangeboden. Drie verdachten zijn aangehouden.

De FBI meldt dat vijftien domeinnamen zijn overgenomen, waardoor de betreffende diensten niet meer te bereiken zijn. Het ging om zogenaamde booters of stressers, websites waar mensen tegen betaling een 'stresstest' kunnen inkopen om uit te voeren op een website naar keuze. Dergelijke diensten worden door kwaadwillenden gebruikt om ddos-aanvallen uit te voeren.

Volgens de FBI gaat het om grote aanbieders, met een hoge populariteit. De inlichtingendienst noemt een aantal namen: critical-boot.com, ragebooter.com, downthem.org en quantumstress.net. Verder merkt de Amerikaanse inlichtingendienst op dat er in de periode rondom kerst vaak ddos-aanvallen plaatsvinden. De actie tegen de ddos-diensten lijkt een poging te zijn om dat tegen te gaan. In 2014 werden bijvoorbeeld het PlayStation Network van Sony en Microsofts Xbox Live dienst door ddos-aanvallen platgelegd tijdens de kerstdagen.

Er zijn drie Amerikaanse mannen aangehouden, die ervan worden verdacht sommige van de diensten te faciliteren. Het gaat om mannen van 30, 25 en 23 jaar. Twee van hen zouden de beheerders zijn van Downthem en Ampnode. Eerstgenoemde zou in de afgelopen vier jaar tweeduizend klanten hebben gehad en die zouden tweehonderdduizend ddos-aanvallen hebben uitgevoerd.

De derde verdachte wordt gezien als de persoon achter Quantrum Stresser, volgens de FBI een van de langst opererende ddos-diensten. De site zou sinds 2012 online zijn en tachtigduizend klanten hebben. In dit jaar zou de dienst gebruikt zijn voor vijftigduizend ddos-aanvallen.

Details over de Nederlandse betrokkenheid bij het offline halen van de diensten geeft de FBI niet. In april dit jaar haalde de High Tech Crime Unit in samenwerking met andere landen al de dienst Webstresser.org offline. De servers van die ddos-aanbieder stonden in Nederland.