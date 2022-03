Man van 22 is schuldig aan uitvoeren van ddos-aanvallen, maar krijgt geen straf

Een man van 22 uit Scheemda is schuldig bevonden aan het uitvoeren van twee ddos-aanvallen op vrienden. Hij krijgt daarvoor geen straf opgelegd. Het OM verdenkt hem van het uitvoeren van 76 aanvallen, maar de rechter acht dat niet bewezen.

De man kocht in 2017 een ddos-for-hire-pakket via Webstresser.org, een website die de politie in 2018 offline haalde. Hij kocht daar voor 18 dollar een pakket om een distributed-denial-of-service-aanval uit te voeren. Het Openbaar Ministerie verdacht de man ervan ruim 76 keer een aanval te hebben ingezet tegen twintig verschillende ip-adressen van onder andere bedrijven. De man ontkende dat. Hij gaf wel toe dat hij twee van zijn vrienden had bestookt met aanvallen.

De politierechter zegt dat de man schuldig is aan die laatste twee aanvallen, schrijft het Dagblad van het Noorden. Voor de 76 andere aanvallen is niet genoeg bewijs. Hij krijgt echter geen straf opgelegd. De rechter kijkt daarbij naar de beperkte schade, het feit dat de zaak al in 2017 speelde en dat de man verder een blanco strafblad had.

Aanvankelijk volgde de veroordeelde een traject bij Hack_Right. Dat is een pilotprogramma van de Nederlandse politie en verschillende Nederlandse bedrijven. Internetcriminelen tussen de 12 en 23 jaar kunnen het alternatieve straftraject volgen, vergelijkbaar met een HALT-straf. Zo'n traject komt niet op het strafblad van de jongere te staan. De man maakte het traject echter niet af. Hij moest daarvoor een slotpresentatie geven, maar weigerde dat, omdat hij daarin zou moeten toegeven wat hij had gedaan. Daarom moest hij later alsnog voor de politierechter komen.