Politie arresteert man die bedrijven met ddos-aanvallen zou hebben afgeperst

De politie heeft een man van 24 uit Veenendaal aangehouden die verdacht wordt van het afpersen van bedrijven met ddos-aanvallen. De man zou bij zeker negen kleine bedrijven hebben gedreigd een denial-of-service in te zetten, tenzij ze hem zouden betalen.

De man stuurde berichten naar willekeurige bedrijven. Hij benaderde die met een bericht waarin hij hen afperste. De verdachte verlangde een onbekend bedrag aan bitcoins, anders zou hij een ddos-aanval inzetten tegen de websites van de bedrijven. In een paar gevallen voerde hij daadwerkelijk een korte aanval uit 'om zijn bericht kracht bij te zetten', schrijft de politie. In een aantal gevallen zijn de websites van de bedrijven uren offline geweest. De man benaderde kleine en middelgrote bedrijven, 'zoals webshops en groothandels'.

Het is niet duidelijk hoe de politie de verdachte precies wist op te sporen. Na een aangifte werd een onderzoek gestart. De politie zegt steeds vaker ddos-aanvallers te kunnen opsporen door samenwerkingen met datacenters en hostingproviders. De man werd aangehouden in zijn woning in Veenendaal. Daar werd ook een vuurwapen aangetroffen. De politie heeft ook de auto van de man in beslag genomen.

De politie en beveiligingsexperts waarschuwen al jaren voor het gemak waarmee ddos-aanvallen kunnen worden uitgevoerd. Dat is steeds simpeler door bijvoorbeeld het kopen van webstressers, die zogenaamd bedoeld zijn om de capaciteit van netwerken te bekijken. In 2018 haalde de politie een van de grootste webstresserdiensten offline.