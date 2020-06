Chatapp Signal voegt optie toe om gezichten te vervagen

Chatapp Signal heeft in de volgende versie een functie om gezichten in foto's te blurren. De software gebruikt gezichtsdetectie om uit te vinden waar een foto moet worden vervaagd, maar gebruikers kunnen dat zelf aanvullen.

Signal heeft de update al klaar en de Apple App Store en Google Play Store zullen die binnenkort verspreiden, zegt het bedrijf. De functie heet 'blur faces' en zit in de opties voor fotobewerking na het maken of uploaden van een foto.

De software probeert zelf gezichten te herkennen via de algoritmes die daarvoor in de besturingssystemen zitten. Als dat niet helemaal lukt, kan de gebruiker zelf delen van foto's vervagen om gezichten onherkenbaar te maken. De optie is ook te gebruiken om andere mogelijk gevoelige delen van foto's onherkenbaar te maken, zoals nummerborden van auto's.

Gebruikers kunnen de foto daarna opslaan op het apparaat om hem vervolgens ook via andere apps te kunnen delen. Signal zegt dat de functie bedoeld is om gezichten te verbergen op foto's als die personen hinder kunnen ondervinden van hun aanwezigheid op de foto's. Daarbij kan gedacht worden aan demonstraties, zoals de recente antiracismeprotesten in de Verenigde Staten, Nederland en andere landen.