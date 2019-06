Chat-app Slack heeft uren last van storing

Chat-app Slack kampt al uren met een storing. Sinds vrijdagmiddag kunnen veel gebruikers niet inloggen, en komen berichten niet of vertraagd aan. De makers zeggen nog niet te weten wanneer de storing is opgelost.

De storing begon rond 14.00 op vrijdagmiddag. Op de statuspagina van Slack is te zien hoe er problemen zijn met vrijwel ieder aspect van de dienst. Zo is het niet mogelijk berichten te sturen, in te loggen, te bellen of notificaties binnen te krijgen. Ook werkt de zoekfunctie niet goed, en hebben externe apps moeite de api te bereiken.

Het is niet precies bekend hoeveel gebruikers er precies getroffen worden door de storing, maar klachten op sociale media lijken van over de hele wereld te komen. Slack zegt in een blogpost hard op zoek te zijn naar een oplossing, maar nog niet precies te weten wat er aan de hand is of te weten wanneer de storing is opgelost. "We dachten eerder signalen van verbetering te zien, maar de fix die we hadden bedacht werkte niet", schreef het bedrijf rond half 7 's avonds.

Slack ging eerder deze maand naar de beurs. De eerste beursdag was een goede; de koers steeg de eerste dag meteen met vijftig procent. De applicatie wordt met name binnen bedrijven gebruikt als vervanger van e-mail.