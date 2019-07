Slack reset wachtwoorden van deel gebruikers na diefstal gegevens in 2015

Slack gaat de wachtwoorden van een aantal gebruikers resetten naar aanleiding van een digitale inbraak op de systemen van de dienst uit 2015. Volgens Slack is van ongeveer een procent van alle gebruikers het wachtwoord buitgemaakt.

Het bedrijf zegt tegen TechCrunch dat het onlangs op de hoogte werd gebracht van een lijst met wachtwoorden die tijdens een datalek in maart 2015 zijn buitgemaakt. Dat lek was al bekend, maar destijds werd er gedacht dat alleen de gehashte wachtwoorden waren buitgemaakt. Nu blijkt dat de hackers code hebben gebruikt waarmee de wachtwoorden ook in plaintext te onderscheppen waren, schrijft het bedrijf in een blogpost.

Het gaat om een groep gebruikers die vóór maart 2015 een account hebben aangemaakt bij de chat-app. Gebruikers die van single sign-on gebruik maakten zijn niet getroffen. Volgens Slack zou het gaan om één procent van alle gebruikers die het bedrijf in 2015 had. Slack heeft de wachtwoorden gereset van alle accounts die dat sinds 2015 niet hebben gedaan. Getroffen accounts krijgen een waarschuwing van het bedrijf.