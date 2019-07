WizzAir reset wachtwoorden van klanten uit voorzorg na technische problemen

Vliegmaatschappij WizzAir heeft bij alle gebruikersaccounts een wachtwoordreset gedaan. Het bedrijf zegt dat dat gebeurde om technische redenen, en niet omdat het slachtoffer was van een datalek.

Vrijwel alle klanten met een WizzAir-account hebben een mail gekregen, waaronder verschillende tweakers. "We hebben een tijdelijke technische onregelmatigheid ontdekt in onze systemen", staat in de email te lezen. "We hebben die opgelost, maar hebben wel uw wachtwoord gereset om de veiligheid van uw account te waarborgen." In de email staan vervolgens een paar wachtwoordeisen voor het instellen van een wachtwoord. Gebruikers moeten een wachtwoord tussen de zeven en zestien tekens aanmaken, met een letter en cijfer erin.

Hoewel de toon van de email doet vermoeden dat WizzAir slachtoffer van een datalek is geworden ontkent het bedrijf dat tegen BleepingComputer. "Er is op geen enkel moment persoonlijke informatie buitgemaakt. Het resetten van de wachtwoorden is een voorzorgsmaatregel", schrijft de maatschappij. Het bedrijf wil verder geen details geven over hoe de data was opgeslagen of welke technische problemen de systemen hadden.