Google logde deel van wachtwoorden van G Suite-gebruikers in plain text

Google meldt dat de wachtwoorden een deel van zijn G Suite-gebruikers in zijn interne systemen zijn opgeslagen in platte tekst. Volgens het bedrijf gaat het om een fout die terug te voeren is tot 2005. Er zou geen bewijs zijn dat er misbruik is gemaakt van de situatie.

Google zegt dat het gaat om een fout uit 2005, toen de admin console een kopie van het onbeveiligde wachtwoord opsloeg. 'Deze praktijk voldoet niet aan onze standaarden', zegt het bedrijf. De wachtwoorden zouden wel in een beveiligde infrastructuur met encryptie zijn gebleven, maar dus zonder toepassing van hashing. 'Dit probleem is opgelost en we zien geen bewijs van ongewone toegang tot of misbruik van de getroffen wachtwoorden', zegt Google. Het gaat om een klein deel van G Suite-accounts; consumenten zijn niet getroffen. Google meldt dat het met beheerders samenwerkt om er zorg voor te dragen dat hun gebruikers hun wachtwoorden resetten.

Het bedrijf zegt dat het er ook achter kwam dat in januari 2019 per ongeluk een deel van de onbeveiligde wachtwoorden in een beveiligde omgeving zijn opgeslagen, waar ze maximaal veertien dagen zouden zijn opgeslagen. Ook dit probleem is volgens Google verholpen en ook in dit geval zou er geen bewijs zijn van misbruik. De internetgigant zegt dit te beschouwen als een geïsoleerd incident.

Dit voorval hangt samen met het feit dat domeinbeheerders voorheen tools kregen om wachtwoorden in te stellen en terug te halen. Google voerde dit in, omdat het naar eigen zeggen een veelgevraagde functie was. De tool, die zich bevond in de admin console, gaf beheerders de mogelijkheid om wachtwoorden te uploaden of handmatig in te stellen voor de gebruikers van hun bedrijf. Het doel was om hen te helpen om nieuwe gebruikers meteen op de eerst dagen hun accountinformatie te geven. Deze functionaliteit voor het herstellen van wachtwoorden bestaat niet meer in deze vorm.