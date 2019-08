Google biedt Advanced Protection Program aan voor systeembeheerders

Systeembeheerders die met Googles G-Suite werken, kunnen binnenkort bepalen welke gebruikers extra beveiliging kunnen krijgen. Het gaat dan om gebruikers die meer risico lopen om gehackt te worden, zoals hooggeplaatste personen in een organisatie.

Het Advanced Protection Program van Google komt daarmee beschikbaar voor alle Enterprise-gebruikers. Het bedrijf kondigde dat aan tijdens netwerkconferentie Cloud Next '19. Het Advanced Protection Program bestaat al sinds 2017 en was aanvankelijk bedoeld voor hooggeplaatste personen of gebruikers die veel risico lopen op misbruik, zoals ceo's, systeembeheerders en journalisten.

Gebruikers die bij het programma zijn aangemeld, kunnen alleen maar inloggen met een hardwaretoken op hun Google-account, zoals Googles eigen Titan Security Key of een Yubikey. Tegelijk met de aankondiging komt de Titan Key ook te koop in Canada, Frankrijk, Japan en het Verenigd Koninkrijk. Google raadt aan er twee in te stellen: een voor de gebruiker en een voor de systeembeheerder.

Naast het verplicht stellen van het gebruik van sleutels gaat Google ook de toegang tot Gmail en Google Drive door externe apps blokkeren. Het gaat om programma's zoals e-mailclients van derde partijen die niet door een systeembeheerder als vertrouwd zijn aangemerkt. Tot slot krijgen deelnemers aan het programma en syteembeheerders geavanceerdere mogelijkheden om e-mails en bijlagen op phishing en malware te scannen.

De nieuwe beschermingsmaatregelen komen beschikbaar voor beheerders van G-Suite en Google Cloud Platform, en voor Cloud Identity-klanten. Individuele gebruikers konden zich al wel aanmelden voor het programma, maar moesten dat zelf doen. Nu kunnen systeembeheerders het op organisatieniveau aanpakken en kiezen wie zij toevoegen.