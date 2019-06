Bestanden in Google Drive worden allemaal offline beschikbaar in Chrome-browser

Google Drive maakt het mogelijk om voortaan alle bestanden offline te gebruiken in de webclient. Binnenkort kan dat niet alleen met Drive-files, maar ook met externe bestandsformaten zoals pdf's of Office-documenten.

Het was al altijd mogelijk om Google Drive-bestanden offline te gebruiken in de Chrome-browser, maar voor andere bestanden was dat niet mogelijk. Daarvoor moesten gebruikers altijd de desktop-client downloaden. In de toekomst wordt het ook mogelijk zulke bestanden zoals pdf's, afbeeldingen, of Microsoft Office-bestanden offline te bewaren in de browser. Dat kan alleen in Chrome, en het werkt nog niet op ChromeOS.

Voorlopig is de functie alleen voor G-Suite-gebruikers beschikbaar, en alleen in bèta-vorm. In de toekomst wil Google de functie ook naar gewone Drive-gebruikers brengen. Naast het offline beschikbaar maken is het ook mogelijk andere bestanden voortaan te openen in de bijbehorende programma's op de computer.