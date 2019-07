Google test een 'play'-knop voor video in de Chrome-browser

Google werkt aan een 'play'-knop voor in de Chrome-browser waarbij het mogelijk is om snel afgespeelde video's te pauzeren of weer te laten afspelen in een willekeurige tab. Dit moet het gemakkelijker maken om videocontent in openstaande tabs te beheren.

De knop wordt op moment van schrijven nog getest, maar werd al ontdekt door verscheidene media, waaronder ZDnet. Het gaat om de zogenaamde Global Media Controls, die Google momenteel in zijn Canary-testkanaal heeft aangezet. Wie de testversie van de Chrome-browser gebruikt krijgt in de toolbar een extra knop te zien, waarmee een video op pauze kan worden gezet als deze in een van de tabs wordt afgespeeld. Daarvoor moet wel de flag chrome://flags/#global-media-controls worden aangezet.

Het wordt daarbij mogelijk om video's in alle Chrome-tabs te bedienen; het is dus niet nodig om de video in de tab te hebben die de gebruiker op zijn scherm heeft staan. De functie werkt daarnaast ook voor audio en kan verder gebruikt worden om de vorige of volgende videoclip te gaan, maar volgens ZDnet gaat het nog om een vroege versie die vaak stopt met werken. Daardoor zal het waarschijnlijk nog enige tijd duren voordat de testperiode is afgerond.

De nieuwe knop, die simpelweg het uiterlijk heeft van een 'play'-knop, komt naar de versies van Chrome voor Windows, Linux en Mac. Wanneer Google echter van plan is om de nieuwe functionaliteit ook buiten de testkanalen uit te brengen, is nog niet bekend. Het was al mogelijk om in Chrome audio aan en uit te zetten in een bepaalde tab, maar daarvoor moet de gebruiker wel weten in welke tab de audio wordt afgespeeld.