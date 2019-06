Chrome krijgt kleuren voor gegroepeerde tabs

Googles Chrome-team heeft kleuren toegevoegd aan 'Tab-groepen', de komende functie waarmee gebruikers tabs van websites kunnen bundelen. De functie is aanwezig in de Canary-versie van Chrome.

In de recentste versie van Chrome Canary krijgen aangemaakte tabgroepen verschillende kleuren. De aanduiding om welke groep het gaat, heeft dan dezelfde kleur als een geselecteerde tab, terwijl de overige tabs in die groep de kleur in een lichtere tint tonen. De naam van de groep is niet aan te passen en ook kunnen gebruikers de kleur niet zelf kiezen.

Het Chrome-team werkt in ieder geval al sinds november vorig jaar aan de implementatie van tabgroepen in de browser. De functie moet als experimentele flag-optie worden geactiveerd om te kunnen worden gebruikt. Niet bekend is wanneer de functionaliteit naar een stabiele versie van de browser komt. Momenteel werkt het groeperen van tabs nog niet vlekkeloos.

Nieuw in de laatste versie is verder dat ingelogde gebruikers met synchronisatie ingeschakeld url's naar Chrome op een ander apparaat kunnen sturen, schrijft Chrome Story. Ook deze 'Send tab to self'-functie moet via een flag worden ingeschakeld en werkt op de Mac, Windows, Linux, Chrome OS en Android.