Nederlandse politie gaat onlineaangifte ransomware mogelijk maken

De Nederlandse politie gaat slachtoffers van ict-criminaliteit de mogelijkheid geven om online aangifte te doen. De eerste delicten waarvoor dat mogelijk wordt, zijn het gebruik van ransomware en helpdeskfraude.

De aangiftebereidheid van ict-criminaliteit is lager dan die van traditionele criminaliteit en de mogelijkheid om online aangifte te doen moet de drempel voor slachtoffers om tot aangifte over te gaan omlaagbrengen. Dat schrijft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer.

De politie biedt al de mogelijkheid om online aangifte te doen voor diverse vormen van criminaliteit, maar daarbij gaat het in beperkte gevallen om ict-criminaliteit. Wel kan hier bijvoorbeeld melding gemaakt worden van internetfraude en ook kunnen burgers het aangeven als ze 'iets vervelends gezien of meegemaakt hebben op internet'. In het verleden was er een Meldpunt Cybercrime, maar daar konden burgers alleen gevallen van onlineterrorisme of kindermisbruik melden.

In 2017 meldden burgers 13 procent van alle ondervonden delicten op het gebied van ict-criminaliteit en van 8 procent van alle ondervonden delicten op dat gebied deden ze aangifte. In de jaren ervoor waren de cijfers vergelijkbaar. Wat alle delicten betreft lagen die meldings- en aangiftepercentages op respectievelijk 34 en 24. Dat maakte het CBS vorig jaar bekend in zijn Criminaliteit en rechtshandhaving-rapport.

In zijn Voortgang integrale aanpak cybercrime-brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister verder dat het gebruik van ransomware groeit, evenals het gebruik van social engineering, waarbij phishing via e-mails de meestgebruikte methode blijft. Ook licht Grapperhaus misbruik van cryptovaluta voor het witwassen van crimineel geld uit en meldt hij dat het aantal geregistreerde gevallen van computervredebreuk toeneemt, al is niet duidelijk of burgers hier vaker slachtoffer van worden of dat ze er vaker melding van maken.