Betaalvereniging Nederland: Aantal phishing-sms'jes verdubbelde sinds begin 2019

Het aantal phishing-sms'jes is sinds het begin van dit jaar meer dan verdubbeld. In de eerste drie weken van september deden 15.000 mensen melding van valse berichten, ten opzichte van 7000 aan het begin van 2019.

De cijfers werden bekend gemaakt door Betaalvereniging Nederland. De brancheorganisatie deed een steekproef onder leden van de vereniging en kwam zo tot de meer dan dubbele cijfers. Het totale aantal meldingen van phishing is in die periode hetzelfde gebleven, zegt de Betaalvereniging. Daardoor is het percentage van sms-phishing een groter onderdeel geworden van het totale aantal phishingmeldingen. Dat percentage lag in februari nog op tien procent, maar in augustus en september op een kwart.

De meeste valse sms'jes werden verstuurd uit naam van grote organisaties zoals de Belastingdienst, DigiD, of het Centraal Justitieel Incassobureau. Ook worden er veel sms'jes verstuurd die zogenaamd van webwinkels of telecomproviders afkomstig zouden zijn. In de meeste gevallen gaat het om berichten waarbij een potentieel slachtoffer op een link moet klikken. Dat gebeurt meestal met een urgente boodschap, zoals een betaalrekening die bijna zou worden geblokkeerd of een app die niet meer veilig zou zijn.

Betaalvereniging Nederland deed de steekproef in opdracht van Omroep MAX. Dat zendt vrijdagavond een uitzending over het onderwerp uit. Het gaat dus om het aantal sms'jes waarover de aangesloten banken berichten kregen, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk veel hoger, erkent de vereniging. Andere instanties zoals de Fraudehelpdesk en de politie waarschuwden eerder ook al voor een toename in dergelijke 'smishing'.