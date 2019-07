Marktplaats gaat gebruikers waarschuwen voor links naar onofficiele betaalsites

Marktplaats heeft een nieuwe maatregel doorgevoerd tegen phishing nadat de politie een toename van meldingen van betaalverzoekfraude met betrekking tot de site binnenkreeg. Voortaan waarschuwt de site het als gebruikers een onofficiële betaalomgeving openen.

Marktplaats controleert voortaan het adres dat een verkoper aan een koper stuurt. Dit moet onder andere de vorm van fraude tegengaan waarbij oplichters de koper vragen een cent over te maken 'ter controle'. "Als het adres het goede adres is van een betaalomgeving van een bekende bank, dan word je in één keer doorgestuurd. Is het een ander adres, dan geeft Marktplaats je een waarschuwing dat je goed moet opletten en dat je misschien te maken hebt met een phishingsite.", zegt Marktplaats-woordvoerder Jan-Willem te Gussinklo.

De politie kreeg de afgelopen tijd relatief veel aangiftes van slachtoffers van betaalverzoekfraude via Marktplaats. De meest voorkomende vorm fraude waarbij een kwaadwillende een link stuurt naar de koper met een geclaimd betaalverzoek voor ‘Marktplaats gelijk oversteken’. In werkelijkheid leidt de link naar een phishingsite. Volgens de politie leveren sommige oplichters zelfs telefonische ondersteuning aan slachtoffers. De politie, Marktplaats en de banken hebben door de toename van het aantel meldingen overlegd over te nemen maatregelen, waar de waarschuwing uit voortgekomen is.