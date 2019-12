Belastingdienst waarschuwt voor explosie van phishingberichten

De Belastingdienst waarschuwt voor een explosieve stijging van phishingmails en -sms'jes. De fiscus kreeg deze week honderden meldingen per dag, terwijl dat er normaal slechts enkelen zijn. In de meldingen staat dat de ontvanger een schuld heeft openstaan.

De Belastingdienst schrijft dat de mails niet van de fiscus zelf afkomstig zijn. De berichten zijn in de afgelopen dagen verstuurd. Naast e-mails worden ook sms-berichten verstuurd. In de mail staat dat de ontvanger een schuld heeft bij de Belastingdienst. Er staat een link in de berichten waarmee een zip-file wordt gedownloadt. Daarin zit een JavaScript-bestand dat malware installeert. Het is niet bekend wat voor malware dat is.

De Belastingdienst zegt dat er een explosie van meldingen is. Normaal krijgt de dienst enkele tientallen melden per week binnen. Tegen de NOS zegt de Belastingdienst dat er vorige week zeker 500 meldingen kwamen, en afgelopen maandag zeker duizend. Waar de grote phishingaanval precies vandaan komt is niet bekend.