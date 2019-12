Twitter verwijst voortaan naar preventie bij zoekactie op 'zelfmoord'

Twitter is een samenwerking met Stichting 113 Zelfmoordpreventie aangegaan. Het sociale netwerk verwijst gebruikers die zoeken op de term 'zelfmoord' voortaan door naar de preventiedienst. Gebruikers krijgen de contactgegevens van de stichting standaard als eerste resultaat.

Het eerste resultaat op een zoekactie naar 'zelfmoord' op Twitter is voortaan een mededeling met de vraag of de gebruiker hulp nodig heeft. 'Heb jij hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met 113 Zelfmoordpreventie via 0900-0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl' staat in de melding, samen met een link naar een pagina met informatie van de crisislijn van Stichting 113 Zelfmoordpreventie.

Twitter heeft een speciaal formulier waar gebruikers kunnen melden dat mensen met zelfmoord of zelfbeschadiging dreigen. Dat formulier is nog niet in het Nederlands beschikbaar. Een team van het sociale netwerk beoordeelt het formulier en kan rechtstreeks contact opnemen met de persoon. De mededeling over hulp bij zoeken naar zelfmoord is ook beschikbaar voor mensen in Australië, België, Brazilië, Frankrijk, Duitsland, Hong Kong, Ierland, Italië, Japan, Korea, Spanje, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.