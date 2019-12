KPN gaat 320.000 huishoudens in Amsterdam aansluiten op glasvezel

KPN begint begin 2020 met de aanleg van glasvezel in de wijk Amsterdam-Buitenveldert en in Amsterdam-Noord. Daarna volgen meer wijken zodat uiteindelijk 320.000 huishoudens over glasvezel van het bedrijf moeten kunnen beschikken.

KPN start in het eerste kwartaal van volgend jaar met de aanleg van glasvezel in Amsterdam-Buitenveldert en Amsterdam-Noord, zodat de eerste huishoudens daar halverwege 2020 over een glasvezelverbinding kunnen beschikken. De aanleg in Amsterdam betreft een meerjarig project. Niet bekend is wanneer KPN de aansluiting van de 320.000 Amsterdamse huishoudens afgerond wil hebben. Het project is onderdeel van de strategie van het bedrijf om tegen eind 2021 een miljoen nieuwe glasvezelaansluitingen gerealiseerd te hebben.

Momenteel hebben al 90.000 huishoudens de mogelijkheid een fiber-to-the-home-aansluiting van KPN af te nemen, in de wijken Oosterparkbuurt, IJburg, Indische Buurt, De Aker, Nieuw Sloten en Osdorp. KPN claimt met twee derde van de Nederlandse gemeenten te onderhandelen over de aanleg van ftth en in meer dan 65 gebieden bezig te zijn met glasvezelaanleg. Onder andere in Zeeland is KPN weer actief met de netwerktechniek; daar wil het regio's met in totaal 50.000 huishoudens verglazen. In Den Haag gaat het om zo'n 80.000 huishoudens.

Een jaar geleden maakte KPN bekend zich weer op de glasvezelaanleg te richten, nadat die aanleg jarenlang op een laag pitje stond. Het telecombedrijf richtte zich toen op het behalen van snelheidswinst via dsl. De komst van de docsis 3.1-standaard naar kabelmodems maakt dat de kabelaanbieders op grote schaal snelheden van 1Gbit/s aan kunnen bieden, waardoor dsl in ieder geval op het vlak van de downloadsnelheden moeilijker kan concurreren met de kabel.