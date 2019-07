Noorden van Drenthe krijgt glasvezel met subsidie en lening

Er komt alsnog glasvezel in het noorden van Drenthe te liggen. Daar leek aanvankelijk geen geld voor beschikbaar, maar de gemeenten Noordenveld en Tynaarlo gaan stellen samen geld beschikbaar als leningen en subsidie.

Dat geld gaat naar de coöperatie Glasvezel Noord, of CGN, meldt het Dagblad van het Noorden. In de gemeenten Altena, Alteveer, Donderen, Nieuw-roden, Roderesch, Steenbergen, Veenhuizen en Zeijen komt straks een nieuw netwerk te liggen. De aansluitkosten per huishouden liggen daar hoog vanwege de lage bebouwingsdichtheid. Ook lijken maar relatief weinig bewoners in het gebied interesse te hebben in glasvezel; slechts de helft van de inwoners had zich aangemeld voor een abonnement. Daarom zijn subsidies nodig om alsnog het hele gebied gedekt te krijgen.

In totaal komt er 1,468 miljoen euro beschikbaar voor het project. Dat is opgedeeld in subsidies en leningen. De gemeente Noordenveld stelt een subsidie van vier ton en een lening van 420.000 euro beschikbaar. Voor Tynaarlo gaat het om respectievelijk 390.000 en 285.000 euro. De leningen moeten in twintig jaar door de CGN worden terugbetaald. Opvallend is dat ook de subsidie moet worden terugbetaald als 'de financiële situatie van de coöperatie bovenmatig positief wordt', als de lening is afgelost of als het beddrijf tussentijds wordt verkocht.

Als alles meezit begint CGN eind volgend jaar met de aanleg. De gemeenteraden moeten nog wel akkoord gaan met de voorstellen, en de provincie moet nog een onderpand leveren voor de leningen.