Aantal kabelaansluitingen van 100Mbit/s of meer daalt

Het aantal kabelaansluitingen in Nederland met een snelheid van 100Mbit/s of meer is in het laatste halfjaar van 2018 gedaald met 32.000. Het aantal kabelaansluitingen tussen 30 en 100Mbit/s steeg in die periode met 41.000.

Het aantal consumentenaansluitingen op de kabel met 100Mbit/s of meer bedroeg in het vierde kwartaal van 2018 1,896 miljoen waar dit in het tweede kwartaal van vorig jaar op 1,928 miljoen lag en op koers leek te liggen om richting de 2 miljoen te gaan. De cijfers staan in de actuele Telecommonitor van de Autoriteit Consument en Markt. Het aantal aansluitingen met 30 tot 100Mbit/s-kabel steeg juist van 1,332 miljoen naar 1,373, terwijl zelfs kabelinternet van tot 10Mbit/s populairder werd, met een stijging van 191.000 naar 199.000. Het aantal kabelaansluitingen in totaal steeg met 16.000, van 3,455 naar 3,471 miljoen.

Wat de reden is van de daling van het aantal 100Mbit/s-kabelaansluitingen is niet bekend. Kabelaar Ziggo kondigde mei vorig jaar een prijsverhoging aan, waardoor een aantal klanten wellicht is overgestapt naar een abonnement met lagere snelheid.

Daarnaast steeg het aantal glasvezelaansluitingen in de tweede helft van vorig jaar, van 1,224 miljoen naar 1,281 miljoen. Bij glasvezel nam het aantal aansluitingen met 100Mbit/s of meer toe van 670.000 naar 707.000. Het aantal dsl-aansluitingen nam licht af, van 2,7 miljoen halverwege 2018 naar 2,65 miljoen eind 2018. Bij dsl ging het aantal aansluitingen met 100Mbit/s of meer van 637.000 naar 649.000.