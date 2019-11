Twaalf procent van Nederlanders wisselde afgelopen jaar van mobiele provider

Dertig procent van de Nederlandse consumenten is in het afgelopen jaar van telefoonabonnement gewisseld, maar het meerendeel bleef wel bij dezelfde provider. Prijs en inhoud zijn de voornaamste redenen om te wisselen van abonnement.

Volgens het Consumentenonderzoek telecommarkt 2019, dat is uitgevoerd in opdracht van de Autoriteit Consument & Markt, bleef 18 procentpunt van de overstappers bij dezelfde provider. De overige 12 procentpunt maakte de overstap naar een andere aanbieder.

Overstappers noemen prijs en inhoud van het abonnement als voornaamste reden voor een overstap. In 48 procent van de gevallen gaat het om de prijs en in 38 procent van de gevallen is de inhoud van de bundel de belangrijkste oorzaak om over te stappen.

Volgens het onderzoek is 80 procent van de ondervraagden tevreden over zijn mobiele abonnement als het gaat om zaken als prijs, snelheid en betrouwbaarheid. Consumenten geven naar eigen zeggen gemiddeld 18,75 euro per maand uit aan hun mobiele abonnement.

Ongeveer de helft van de ondervraagden zegt een schatting te kunnen maken van de verwachte besparing bij een overstap naar een andere provider. Gemiddeld verwachten zij 3,52 euro per maand te kunnen besparen. De gemiddelde drempel om tot overstap over te gaan is echter een besparing van 7,57 euro per maand.

Steeds minder mensen geven het aflopen van een contract aan als reden om over te stappen. Dat was dit jaar 30 procent, in 2018 was het 37 procent en in 2017 nog 44 procent. Ook het besparen op maandelijkse kosten wordt minder vaak als reden genoemd. Dit jaar is dat 31 procent, in de voorgaande twee jaren was dat 40 en 38 procent.

In het onderzoek is ook gekeken naar multipay, abonnementen waarbij vaste diensten en mobiel worden gecombineerd. Van de ondervraagden heeft 19 procent internet bij dezelfde provider als zijn mobiele abonnement. De meesten, 70 procent, noemen korting als reden. Extra data wordt door 35 procent als argument genoemd. Consumenten zeggen gemiddeld 57,97 euro per maand te betalen en 38 procent vind dat een hoog bedrag.

Het onderzoek is uitgevoerd door Motivaction International onder 1780 Nederlanders. Voor het onderzoek over mobiele telefonie zijn 779 personen ondervraagd en aan het onderzoek naar multipay deden 1009 deelnemers mee.