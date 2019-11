KPN stopt grotendeels met internet voor buitengebied met alleen 4g - update

KPN gaat op 19 januari 2020 grotendeels stoppen met internet voor het buitengebied met een enkel 4g-modem. Voortaan biedt de provider alleen nog Sneller Internet Buitengebied aan, dat werkt met twee modems.

Klanten moeten die twee modems koppelen, waarna ze meer snelheid krijgen door de combinatie van het vaak trage vaste netwerk met het mobiele 4g-netwerk, claimt KPN in een bericht aan klanten. Het abonnement Sneller Internet Buitengebied 4G stopt op 19 januari 2020. Dan zal de simkaart in het modem niet meer werken, zo zegt de provider. Bij de combinatie van dsl en 4g krijgen klanten een Experiabox v10-modem en een Sagemcom 4360 4G-modem. Die moeten zij koppelen om de hogere snelheid te kunnen halen. Bij Sneller Internet Buitengebied 4G zit alleen een Huawei-modem.

KPN bevestigt tegen Tweakers het grotendeels stoppen van het abonnement. "Klanten kunnen gebruik blijven maken van '4G only' wanneer men niet de beschikking heeft over een vaste aansluiting", zegt woordvoerder Stijn Wesselink. Het is onbekend om hoeveel klanten het gaat.

Het abonnement bestaat sinds eind 2015 en heeft sinds augustus 2017 geen datalimiet meer. Klanten klaagden eerder dit jaar toen KPN port forwarding uitzette. In april zette de provider de functie weer aan.

Update, 11:23: KPN laat weten dat het gaat om een paar duizend klanten. Ook is weggehaald dat de ACM KPN ertoe bewoog om port forwarding weer aan te zetten: volgens KPN gebeurde dat zonder bemoeienis van ACM.