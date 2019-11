Chrome OS krijgt ondersteuning voor virtuele bureaubladen

Google brengt Chrome OS 78 uit voor laptops en desktops. Onder de vernieuwingen is de mogelijkheid om virtuele desktopomgevingen aan te maken, een functie die Google Virtual Desks noemt.

Virtual Desks is bedoeld voor gebruikers die overweldigd worden door grote hoeveelheden openstaande schermen en tabs. Voor bijvoorbeeld projecten kunnen zij voortaan in Chrome OS Overview openen en New Desk aanklikken om een nieuwe desktopomgeving aan te maken. Ook zijn er sneltoetsen om Desks aan te maken en te schakelen tussen omgevingen. Chrome OS volgt met de functie Windows, macOS en Linux, die al langer virtuele desktopomgevingen ondersteunen.

Eveneens nieuw in Chrome OS 78 is de functie Click-to-call, die werkt in combinatie met Android-smartphones waarop is ingelogd met hetzelfde Google-account. Als gebruikers binnen Chrome OS rechtsklikken op een telefoonnummer op een website, kunnen ze dit naar hun telefoon sturen om te bellen.

Ook toont Chrome OS 78 automatisch compatibele printers in een netwerk en gebruikers hoeven minder stappen te doorlopen om een printer aan hun profiel toe te voegen: dat kan nu met een eenvoudige opslaan-actie in de lijst met printers. Tenslotte bevat versie 78 van het besturingssysteem een knop om feedback aan het ontwikkelteam te geven: deze bevindt zich naast de lock- en power off-knoppen.