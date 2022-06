Google laat gebruikers grootte Linux-partitie in Chrome OS achteraf veranderen

Google heeft de Linux-integratie in Chrome OS bijgewerkt. De terminal in het besturingssysteem kan voortaan worden gepersonaliseerd met andere kleurenschema's, er zijn tabbladen toegevoegd en gebruikers van Chrome OS kunnen hun Linux-partitie achteraf bijwerken.

De veranderingen in de Linux-implementatie werden al getest in bètaversies van Chrome OS, maar zijn in versie 84 van het besturingssysteem definitief te gebruiken. Het is in die versie mogelijk de Linux-container achteraf een nieuwe naam te geven en de grootte ervan te wijzigen. Voorheen moesten gebruikers daarvoor eerst een compleet nieuwe installatie doen, maar met de nieuwe versie kunnen gebruikers de diskgrootte van de container ook achteraf wijzigen zonder de hele installatie opnieuw te doorlopen. De Linux-implementatie in Chrome OS zelf blijft nog wel in bèta. De functie werd in 2018 geïntroduceerd.

Een andere in het oog springende verandering is dat de command line interface gepersonaliseerd kan worden. Er zijn onder andere kleurschema's toegevoegd, waaronder standaard lichte en donkere thema's. Daarnaast is het mogelijk de kleuren handmatig in te stellen en het font te veranderen. Gebruikers kunnen ook hun muiscursor veranderen. Ook zijn er tabbladen toegevoegd. Gebruikers moeten die features wel ophalen met een toetsenbordshortcut; ze zitten niet in het menu.