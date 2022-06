Nederlandse start-up Dawn Aerospace toont prototype suborbitaal ruimtevliegtuig

De Nederlandse en Nieuw-Zeelandse start-up Dawn Aerospace heeft een prototype onthuld van zijn eerste 'ruimtevliegtuig'. De Mk-II Aurora is een schaalmodel van een vliegtuigje dat uiteindelijk satellieten moet lanceren en dan weer horizontaal moet landen.

Het bedrijf, dat behalve in Delft ook in het Nieuw-Zeelandse Christchurch zit, bouwt aan een vliegtuigje met een raketmotor dat satellieten van vijftig tot honderd kilo in een baan om de aarde moet brengen. Nu heeft het bedrijf een prototype daarvan gemaakt. Het gaat om een schaalmodel dat geen tweede trap heeft, maar wel tot 'de rand van de ruimte' moet kunnen komen. Het toestel kan autonoom landen op een landingsbaan. Dawn Aerospace hoopt met de Aurora betaalbare satellietlanceringen te kunnen aanbieden, die goedkoper zijn doordat het ruimtevaartuig herbruikbaar is.

Het prototype moet eind dit jaar zijn eerste testvluchten gaan maken; dat zijn nog geen vluchten naar de ruimte. Bij de eerste tests maakt het vliegtuig nog gebruik van een traditionele straalmotor. De eerste vluchten met een raketmotor moeten volgend jaar plaatsvinden. Het is niet duidelijk wat voor motor Dawn Aerospace daarvoor wil gebruiken. Bij de raketmotorvluchten moet het vaartuig ook een aantal wetenschappelijke instrumenten meenemen. Die gaan dan bepaalde lagen van de atmosfeer bestuderen. Dawn Aerospace noemt zelf een experiment dat door een Amerikaanse school is ontworpen.

Dawn Aerospace wil het vliegtuig uiteindelijk laten opstijgen vanaf de luchthaven van Oamaru, in het Waitaki-district in Nieuw-Zeeland. Later moeten daar andere luchthavens in dat land bij komen, net als luchthavens in Europa en de VS. Het bedrijf is daarover 'in gesprek' met verschillende locaties. Op het moment is er nog geen licentie om vanaf Nieuw-Zeeland te lanceren.

Het bedrijf wil in de toekomst de Mk-III maken. Dat ruimtevaartuig krijgt naast een raketmotor ook een tweede trap, die vanaf een bepaalde hoogte satellieten in een baan om de aarde kan brengen. Er bestaan verschillende bedrijven die op dezelfde manier satellieten of zelfs mensen willen lanceren, zoals Virgin Orbit, Virgin Galactic en Stratolaunch. Dawn Aerospace haalde in 2018 nog twee miljoen euro aan investeringen binnen.