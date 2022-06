Virgin Galactic gaat later deze maand eerste ruimtevlucht maken

Virgin Galactic heeft te kennen gegeven dat het tussen 19 en 23 november zijn eerste ruimtevlucht gaat maken met de SpaceShip Two. Bij die vlucht moet ook vracht van ruimtevaartorganisatie NASA in de ruimte worden gebracht.

Dat maakte het bedrijf bekend bij het presenteren van de kwartaalcijfers. Volgens Virgin Galactic is er in het afgelopen kwartaal veel progressie geboekt met het ruimtevaartuig, waardoor er een launch window is geopend voor de eerste echte ruimtevlucht. Tussen 19 en 23 november moet, als het weer goed is, de SpaceShip Two voor het eerst de ruimte bereiken.

Bij de lancering moeten ook 'payloads' van NASA de ruimte in worden geschoten, al is niet precies bekend wat er wordt vervoerd. Verder heeft Virgin Galactic bekendgemaakt dat het volgend jaar verder gaat met de kaartverkoop voor ruimtevluchten.

Virgin Galactic is dit jaar bezig geweest met testvluchten, waaronder een aantal zweefvluchten, waarbij de raketmotor niet werd ontstoken. Het bedrijf van miljardair Richard Branson is al jaren bezig om een werkend ruimtevaartuig te maken, waarbij het lanceringen uitvoert vanaf het eigen Spaceport America.