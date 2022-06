'Google Photos gaat bepaalde functies alleen nog tegen betaling aanbieden'

Google Photos lijkt een 'premium'-versie te krijgen, waarbij gebruikers toegang krijgen tot functies waarvoor momenteel nog niet betaald hoeft te worden. Aanwijzingen verschenen in een nieuwe versie van de Android-applicatie.

De aanwijzingen voor een betaalde versie van Google Photos zitten in versie 5.18 van de Android-applicatie, zo ontdekte Android Police na een teardown van de software. Daarin zitten tekststrings met teksten als "Get extra editing features with a Google One membership" en "Unlock this feature and more with a Google One membership".

Alhoewel Google zelf nog niets heeft aangekondigd, lijken bepaalde functies om foto's te bewerken dus te worden gekoppeld aan een abonnement op One, de cloudopslagdienst van het bedrijf. Onder andere bepaalde filters lijken gekoppeld te worden aan een abonnement. Het is overigens ook nog mogelijk dat het slechts om een test gaat.

Het is niet de enige manier waar Google mee bezig gaat om geld te verdienen aan Photos. Zo bleek vorige maand dat er wordt gewerkt aan een abonnementsdienst waarmee gebruikers maandelijks een fotoboek krijgen opgestuurd.