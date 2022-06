Gmail krijgt functie om foto uit bijlage direct op te slaan in Google Foto's

Google geeft Gmail een nieuwe functie waarbij gebruikers een foto uit een e-mailbijlage direct kunnen opslaan in Google Foto's. Deze optie komt naast de mogelijkheid om foto's uit e-mails te downloaden of op te slaan in Drive.

Om dit mogelijk te maken, krijgt Gmail een nieuwe knop voor fotobijlagen, genaamd 'Save to Photos'. Daarmee kunnen gebruikers een foto als bijlage direct opslaan in Google Fotos. Deze nieuwe knop verschijnt naast de bekende twee knoppen voor het downloaden van de foto en de 'Add to Drive'-knop.

Volgens Google zorgt deze nieuwe feature ervoor dat gebruikers niet langer fotobijlagen hoeven te downloaden uit Gmail-berichten om er vervolgens handmatig een back-up van te maken in Google Foto's. Die laatste stap kan dan worden overgeslagen.

Google zegt dat deze nieuwe functie geleidelijk aan beschikbaar komt voor gebruikers. Het kan nog maximaal twee weken duren voordat de knop daadwerkelijk voor iedereen zichtbaar is. De functie is te gebruiken voor gebruikers met persoonlijke accounts, maar ook voor Google Workspace-, G Suite Basic- en Business-klanten.