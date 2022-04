Google maakt geïntegreerde Workspace-dienst beschikbaar voor alle gebruikers

Google heeft de geïntegreerde Workspace-dienst beschikbaar gemaakt voor alle gebruikers met een Google-account. Met Workspace kunnen gebruikers meerdere Google-diensten in één interface gebruiken, zoals Gmail en Chat.

Vanaf vandaag wil Google alle onderdelen van Workspace beschikbaar stellen voor iedereen met een account. Het bedrijf begint met Chat en zegt dat gebruikers nu via de instellingen Chat kunnen inschakelen binnen Gmail. Gmail-gebruikers hoeven dan niet de losse Chat-applicatie te openen om te kunnen chatten met andere gebruikers.

Met Workspace kunnen gebruikers bijvoorbeeld binnen Chat andere Google-apps openen. Google noemt het voorbeeld van afbeeldingen en video's die vanuit de Drive in de chat getoond kunnen worden, of het delen van Google Sheet-spreadsheets om met meerdere mensen een budget te kunnen bespreken. Gebruikers kunnen ook in een Meet-videovergadering Docs-documenten delen.

Google kondigde Workspace in oktober aan. In eerste instantie was het alleen beschikbaar voor zakelijke gebruikers en was het de vervanger van G Suite. Nu kunnen ook consumenten en andere gebruikers Workspace inzetten.