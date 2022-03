Ministerie: gebruik Google in onderwijs levert privacyrisico's op

Het gebruik van Google Workspace for Education brengt privacyrisico's met zich mee, blijkt uit onderzoek van het onderdeel van het ministerie van Justitie dat overeenkomsten sluit met cloud-bedrijven. Er zijn nog acht privacyproblemen na gesprekken met Google.

Strategisch Leveringsmanagement Microsoft Rijk raadt daarom voorlopig af om Google-diensten te gebruiken voor het Rijk. Het Rijk overweegt een overstap van Microsoft 365 naar Google Workspace en wilde daarvan de risico's in kaart brengen. Er is onderzoek gedaan naar privacyrisico's van het gebruik van Google-diensten voor het onderwijs, omdat beide Google-diensten daarvoor sterk overeenkomen.

De dienst van het ministerie zegt in een Kamerbrief dat metadata een van de problemen oplevert. "Google heeft als standpunt dat zij zichzelf als enige verwerkingsverantwoordelijke ziet voor metadata. Dit betekent dat zij mag bepalen voor welk doel zij metadata verzamelen en op welke manier dat gebeurt. Ook heeft Google in de privacyovereenkomsten opgenomen dat zij de voorwaarden rondom metadata eenzijdig mag aanpassen, zonder de gebruiker om toestemming te vragen. Dat betekent dat onderwijsinstellingen die Google G Suite for Education gebruiken, geen of onvoldoende grip houden op wat er met deze gegevens gebeurt."

Veel onderwijsinstellingen werken nu al met Google. Het is onbekend wat zij gaan doen met het advies. Voor het privacyonderzoek voerde de overheidsdienst een half jaar lang gesprekken met Google om de privacyproblemen op te lossen. Diensten van Microsoft hebben volgens de dienst geen grote privacyrisico's.