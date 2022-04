Google bereikt akkoord met onderwijsinstellingen over verkleinen privacyrisico’s

Google heeft een akkoord bereikt met onderwijsorganisaties SURF en Sivon over de hoge privacyrisico's bij het gebruik van Google Workspace for Education. Er komen volgens de organisaties maatregelen die de privacyrisico’s ‘in voldoende mate’ moeten verkleinen.

De organisaties schrijven dat de maatregelen 'contractueel, organisatorisch en technisch' zullen zijn, maar de precieze inhoud werd niet meegedeeld. De maatregelen zullen gelden voor de kerndiensten van Workspace for Education Plus en Workspace for Education Fundamentals, zoals Classroom en Gmail. Ook de andere Google-diensten die in het onderwijs worden gebruikt, ontspringen de dans niet want volgens SURF en Sivon zal Google ook in gesprek gaan over Google Cloud Platform en Chrome OS.

De komende weken zullen de partijen de verdere details uitklaren en nagaan hoe de nieuwe maatregelen zullen worden toegepast op bestaande contracten in het onderwijs. Beide organisaties hopen dit op 21 juli te kunnen afronden. Na 21 juli zullen SURF en Sivon documentatie beschikbaar stellen waardoor administrators van onderwijsinstellingen de juiste beheerdersinstellingen en andere organisatorische maatregelen kunnen toepassen.

SURF en Sivon verklaren bovendien dat ze 'namens het onderwijs Google zullen blijven monitoren'. Er wordt een onderzoek gevoerd naar de Chrome-browser en naar Chrome OS. "De resultaten van deze onderzoeken worden met Google besproken op een vergelijkbare manier als bij Workspace for Education", klinkt het.

Begin vorige maand adviseerde de Autoriteit Persoonsgegevens om het gebruik van Google G Suite for Education in het Nederlandse onderwijs niet voort te zetten omdat er onduidelijkheid bestond over onder meer de verwerking van persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor deze verwerkingen plaatsvinden en de grondslag ervan.