Europese zoekmachine Qwant wil financiering van investeringsmaatschappij Huawei

De Europese zoekmachine Qwant is op zoek naar nieuwe financiering. Het bedrijf heeft daarvoor aangeklopt bij Hubble, de investeringsmaatschappij van Huawei. Daar zou het acht miljoen euro aan investeringsgeld van willen ontvangen.

Qwant heeft eerder dit jaar bij Hubble aangeklopt voor het bedrag, schrijft Politico op basis van documenten rondom de financiering. De ceo van de zoekmachine zou aan de aandeelhouders hebben gevraagd om in te stemmen met een plan om acht miljoen euro te ontvangen van Hubble. Dat is een investeringsmaatschappij die volledig eigendom is van het Chinese Huawei. De Franse staatsbank Caisse des Dépôts zou hebben ingestemd met de plannen.

Het is niet bekend welke voorwaarden er aan de financiering van Qwant zouden zijn gekoppeld. De financiering zou niet direct in ruil voor aandelen worden gedaan, maar wel in obligaties die later kunnen worden ingeruild voor aandelen. Dat zou alleen kunnen na twee jaar, voor een aandeel van 'maximaal 5 tot 7,5 procent in eigenaarschap van Qwant', en alleen met toestemming van 'autoriteiten'.

Een woordvoerder van Qwant benadrukt aan Politico dat de investering niet betekent dat Huawei deels eigenaar wordt van de zoekmachine. "Met de obligatie-investering helpt Huawei Qwant om verder te ontwikkelen en een grotere schaal op te bouwen op Europees niveau voor alle smartphones van Huawei die in Frankrijk, Duitsland en Italië op de markt worden gebracht."

Qwant is een Frans bedrijf dat een eigen, volledig Europese zoekmachine wil maken om te kunnen concurreren met Google en Bing. De zoekmachine richt zich vooral op privacyvriendelijkheid. Erg succesvol is dat op zakelijk gebied nog niet; het bedrijf verloor de afgelopen jaren miljoenen euro's en wordt nog steeds vrijwel volledig door de Franse overheid gefinancierd.