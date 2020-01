DuckDuckGo wint Googles veiling om op keuzescherm Android te mogen staan

DuckDuckGo is de grote winnaar van de veiling om op het keuzescherm van Android wat betreft zoekmachine van het OS te mogen staan. Europese Android-gebruikers krijgen dat scherm, met daarop vier zoekmachines waaronder Google, vanaf 1 maart bij installatie te zien.

DuckDuckGo en Info.com verschijnen op de keuzeschermen in de meeste Europese landen. In Nederland krijgen gebruikers de keuze uit DuckDuckGo, Info.com en GMX, in België is dat DuckDuckGo, Info.com, Qwant. Het Verenigd Koninkrijk is het enige land waar Bing op het scherm verschijnt. In alle gevallen is de zoekmachine van Google zelf hoe dan ook opgenomen als keuzemogelijkheid.

Google toont het keuzescherm vanaf 1 maart bij de installatie van Android in Europese lidstaten. Google voldoet met deze verandering aan de eisen van de Europese Commissie. Die legde het bedrijf in 2018 een boete van 4,34 miljard euro op vanwege machtsmisbruik in Android. Google zou zijn eigen apps voortrekken en concurrerende diensten belemmeren.

Welke drie zoekmachines Google toont is per land afhankelijk van een biedingensysteem. Zoekmachines die zich aanmelden, moesten per land een bedrag opgeven dat zij willen betalen om in het keuzescherm te mogen verschijnen. De winnende partijen moeten vervolgens het bedrag betalen dat de op drie na hoogste bieder heeft geboden. Google houdt elke vier maanden zo'n veiling, zodat na elke periode een andere selectie kan verschijnen. Meerdere aanbieders, waaronder Cliqz en Ecosia, hebben volgens Quartz de veiling geboycot omdat ze zo geen kans maken of vinden dat de opzet niet strookt met de geest van de eisen van de EU.