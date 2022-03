Google maakt Android-keuzescherm voor zoekmachines gratis en toont meer opties

Google gaat de opzet voor het zoekmachinekeuzescherm dat Europese Android-gebruikers zien bij een nieuwe installatie van het besturingssysteem wijzigen. Deelname wordt voor zoekmachines gratis en er worden meer zoekmachines getoond.

Vanaf 1 september moet het nieuwe keuzescherm geïmplementeerd zijn; gebruikers krijgen dan een scrolbare lijst met zoekmachines waarvan de volgorde semi-willekeurig wordt opgesteld. Gebruikers kunnen kiezen uit maximaal twaalf zoekmachines, waarbij de hoeveelheid afhangt van de regio. Deze zoekmachine wordt dan de zoekmachine voor de zoekbalk in het thuisscherm, in Chrome en de app van deze zoekmachine wordt op de smartphone geïnstalleerd.

De vijf populairste zoekmachines verschijnen bovenaan, waarbij Google gegevens van StatCounter gebruikt om per land te bepalen welke dienst het populairst is. Google zal ook in dit overzicht verschijnen. Deze volgorde wordt iedere keer dat het keuzescherm wordt getoond willekeurig bepaald. Maximaal zeven overige zoekmachines worden eveneens willekeurig getoond. In het geval dat er meer dan zeven overige zoekmachines zijn in een land, dan kiest Google iedere keer dat het scherm wordt getoond willekeurig welke zeven zoekmachines er worden getoond. Zo worden er in totaal nooit meer dan twaalf zoekmachines getoond. Googles zoekmachine wordt altijd getoond.

Zoekmachines hoeven niet te betalen om in het keuzescherm te verschijnen, ook niet als een gebruiker voor een zoekmachine kiest. Voorheen organiseerde Google iedere vier maanden een veiling om in dit keuzescherm te kunnen verschijnen, iets waar sommige zoekmachines het niet mee eens waren. Dit zou tegen de geest ingaan van de eisen van de Europese Commissie en zou ervoor zorgen dat op privacy gerichte zoekmachines minder succesvol zouden zijn in die veilingen.

Google stelt wel een paar eisen op om in het nieuwe keuzescherm te kunnen verschijnen. Het moet ten eerste gaan om 'algemene' zoekmachines. Specialistische zoekmachines die bijvoorbeeld over een specifiek onderwerp of thema gaan, kunnen niet verschijnen in het keuzescherm. Ook mag een bedrijf niet meerdere zoekmachines aandragen en worden zoekmachines die Google-zoekresultaten gebruiken ook niet goedgekeurd.

Zoekmachines moeten verder localized zijn voor het land, waarbij de Engelse taal voor veel landen acceptabel is. Een zoekmachine hoeft dus niet per se in het Nederlands te zijn om in Nederland of België gebruikt te kunnen worden. De zoekmachine moet verder als gratis app beschikbaar zijn in Google Play en er zijn bepaalde technische benodigdheden.

Partijen die mee willen doen aan het nieuwe keuzemenu kunnen zich jaarlijks in juni aanmelden. Google zegt dit nieuwe keuzescherm op nieuwe smartphones binnen de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk op, of voor 1 september te tonen.

Google zegt het nieuwe keuzescherm te hebben ontwikkeld op basis van 'feedback' van de Europese Commissie. Het keuzescherm is onderdeel van de recordboete van 4,3 miljard euro die de Commissie in 2018 aan Google oplegde en werd in 2020 voor het eerst aan gebruikers getoond.