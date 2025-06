Statcounter: Safari, niet Edge was in april na Chrome populairste desktopbrowser

Microsoft Edge is niet langer de op een na populairste desktopbrowser wereldwijd. Dat was in de afgelopen maand voor het eerst in lange tijd Safari, dat net iets meer marktaandeel had dan Edge. Chrome is nog steeds veruit de populairste browser.

Dat blijkt uit de cijfers van Statcounter, dat maandelijks het relatieve aantal browsergebruikers op internet bijhoudt. In die lijst zit al lang weinig verandering: Chrome is met ruim twee derde marktaandeel met afstand de populairste browser en Edge staat al jaren op de tweede plek. Voor het eerst in lange tijd zijn nu de tweede en derde plaats omgedraaid. In april had Edge een marktaandeel van 10,95 procent. Daarmee staat de browser nu op de derde plek van meestgebruikte browsers. Op de tweede plaats staat Safari, dat met 11,89 procent opvallend populairder is. Safari kan alleen worden gebruikt op Mac- en iOS-apparaten en niet op Windows- en Linux-systemen, maar deze cijfers gaan alleen over desktopgebruik.

Chrome staat ver bovenaan de lijst met een marktaandeel van 66,22 procent. Dat percentage is al maanden stabiel.

De enige browser naast Safari die niet op de Chromium-engine draait die op de lijst staat, is Firefox. Dat heeft nog slechts een marktaandeel van 5,59 procent. De browser verliest al jaren aan populariteit. Opera is met 3,12 procent ook net populair genoeg om als aparte browser in Statcounter te worden opgenomen, maar alle andere browsers zoals Brave worden gecategoriseerd als 'Anders'. Dat totale aantal alternatieve browsers komt neer op slechts 2,24 procent.

Ook op mobiele apparaten is Chrome de populairste browser. Daarna volgt Safari met een marktaandeel van 27 procent, maar dat is omdat er zoveel iPhones in omloop zijn. De browser van Samsung is met 4,83 ook relatief veelgebruikt op smartphones.