NetMarketShare: Vijfde van alle pc's wereldwijd draait nog op Windows 7

Volgens NetMarketShare staat Windows 7 nog op meer dan een vijfde van alle computers wereldwijd. Microsoft geeft al bijna een jaar geen gratis beveiligingsondersteuning meer voor dat besturingssysteem.

Het aandeel van desktop-pc's en laptops met Windows 10 lag in de afgelopen maand op 64,04 procent. Daarmee is het recentste besturingssysteem van Microsoft het populairst, blijkt uit data van NetMarketShare. Die analyse maakt verder overigens geen onderscheid in versies van Windows 10. Opvallend is vooral dat Windows 7 nog erg veel gebruikt wordt. Op 20,41 procent van de desktops draait dat besturingssysteem nog steeds. Het aandeel daalt wel gestaag; een jaar geleden lag het percentage van Windows 7 nog op 29,5.

Microsoft geeft sinds 14 januari van dit jaar geen standaard beveiligingsondersteuning meer voor Windows 7. Wel is het mogelijk om Extended Support te kopen. Dat doen vooral bedrijven die om bedrijfstechnische of compatibiliteitsredenen niet makkelijk kunnen migreren naar een nieuw systeem. NetMarketShare laat niet zien of bedrijven wel of niet betalen voor verlengde ondersteuning.

MacOS staat in de analyse op de derde plaats van populaire besturingssystemen, maar met 4,88 procent van de installaties blijft dat ver achter op Windows. Dat is wel voor versie 10.15. Oudere versies, zoals 10.14 en 10.13, zijn apart in de lijst opgenomen, maar hebben aandelen van respectievelijk 1,41 en 1,11 procent. Linux staat ook in de lijst. Ubuntu wordt apart genoemd als distro die op 0,51 procent van de computers draait, en alle andere Linux-distro's zijn verder onder elkaar geschaard en hebben een gezamenlijk aandeel van 1,65 procent. Opvallend is dat ook Windows XP nog steeds is opgenomen in de lijst. Dat draait nog steeds op 0,87 procent van desktops, terwijl die ondersteuning al in 2014 stopte.

Het gaat om de laatste rapportage die NetMarketShare nog gaat vrijgeven. Volgens het bedrijf worden zijn gegevens minder betrouwbaar vanwege plannen van browsermakers om te stoppen met useragents. Details over de detectiemethode van het bedrijf zijn niet bekend. NetMarketShare gebruikt naar eigen zeggen browserdata van 'honderd miljoen sessies per maand, gedistribueerd over duizenden websites'. De alternatieve dienst van StatCounter hanteert trackingcode die op meer dan twee miljoen sites wereldwijd geïnstalleerd zou zijn en die maandelijks miljarden pageviews zou registreren. Volgens StatCounter is het marktaandeel van Windows 7 gedaald naar 16,8 procent.