Een terugblik op Windows 7 - 'Vista, maar dan beter'

Microsoft is deze week officieel gestopt met het ondersteunen van Windows 7. Het bedrijf roept gebruikers op om ruim tien jaar na introductie over te stappen op een moderner besturingssysteem.

Gebruikers kunnen na 14 januari nog altijd gebruikmaken van Windows 7, maar na deze datum zal het besturingssysteem standaard geen beveiligingsupdates meer ontvangen. Dit wil zeggen dat eventuele onopgeloste kwetsbaarheden in het OS niet zullen worden gepatcht, waardoor het OS in de komende maanden en jaren vatbaarder kan worden voor malware. Hierom raadt Microsoft zijn gebruikers al tijdenlang aan om te upgraden naar Windows 10.

Windows 7 is zelfs ruim tien jaar na introductie nog een enorm populair besturingssysteem; volgens NetMarketShare heeft het besturingssysteem nog altijd een marktaandeel van meer dan 25 procent. Windows 7 zal ook na 14 januari nog door miljoenen mensen gebruikt worden. Ook al is het OS officieel end of life: Windows 7 blijft in de praktijk nog springlevend.

Windows 7 en Vista

Windows 7 verscheen in 2009, minder dan drie jaar na de release van Windows Vista. Windows Vista werd na release met veel kritiek ontvangen. Vista was namelijk een vrij zwaar besturingssysteem. Lang niet iedere pc die met zijn voorganger, Windows XP, werkte kon uit de voeten met Vista, doordat de systemen niet krachtig genoeg waren voor de software.

Windows Vista

Vista vergde veel werkgeheugen, en bovendien werkten veel drivers en software niet met het OS. Dit had als gevolg dat veel gebruikers bijvoorbeeld hun printers, netwerkkaarten of zelfs videokaarten niet konden gebruiken op Windows Vista. Naarmate het levenscyclus van Vista vorderde, verbeterde Microsoft veel van de problemen rondom Vista maar veel gebruikers bleven desondanks bij Windows XP.

Windows Vista was versie 6.0 van het OS, dus daarom besloot Microsoft om de naam Windows 7 te kiezen voor zijn volgende besturingssysteem. Windows 7 kwam in juli uit voor bedrijven en enterprise-gebruikers. In oktober volgde een letterlijk feestelijke release voor consumenten. Microsoft deed daarnaast enkele publiciteitsstunts. Zo gaf het bedrijf 777 kopieën van Windows 7 weg in het Groningse Zevenhuizen.

Windows 7 kwam beschikbaar in vijf verschillende versies - exclusief Starter - in 32- en 64-bit-varianten en werd, zeker vergeleken met Vista, erg positief ontvangen door gebruikers. Dit was ondanks het feit dat Windows 7 in de basis erg op Vista leek. Sterker nog: Windows 7 gebruikte dezelfde kernel. Toenmalige Microsoft-ceo Steve Ballmer zei rond release dan ook dat Windows 7 'als Vista is, maar dan beter'. Microsoft stelde dat Windows 7 minder system resources gebruikte dan Vista, hoewel de systeemvereisten exact hetzelfde waren. In de praktijk bleek Windows 7 inderdaad aanzienlijk soepeler te draaien op veel systemen. Bovendien was de interface aanzienlijk verbeterd; vooral de vernieuwde taakbalk gooide hoge ogen.

Windows 7 was 'Vista, maar dan beter'

Het nieuwe OS introduceerde weinig baanbrekende nieuwe features, maar na de dramatische start van Windows Vista voelde 7 als een verademing die bijna deed denken aan het 'legendarische' Windows XP. Met Windows 7 toonde Microsoft aan dat het bereid was om naar de feedback van gebruikers te luisteren. Bovendien verschenen veel kleine features die we vandaag de dag voor lief nemen voor het eerst in Windows 7. Zo is het vastpinnen van programma’s aan de taakbalk pas mogelijk sinds dat OS. Ook Windows Snap, waarmee gebruikers meerdere vensters over de vier kwadranten van een computerscherm kunnen verdelen, maakte zijn entree in Windows 7.

Microsoft verbeterde in Windows 7 ook het omstreden User Account Control-beveiligingssysteem uit Windows Vista, wat bij Vista veel gebruikers mateloos irriteerde. UAC werd automatisch aangezet in Vista, en ging gepaard met vele pop-up-meldingen wanneer gebruikers bepaalde acties uitvoerden, zoals het installeren van programma's of het aanpassen van systeeminstellingen. Windows 7 bevatte nog steeds UAC, maar was in het nieuwe OS aanzienlijk minder opdringerig.

In slechts zes maanden verkocht Microsoft ruim 100 miljoen kopieën van Windows 7. Amper drie jaar stond dit aantal op zo'n 630 miljoen verkochte licenties. Ter illustratie: van Windows XP gingen in vijf jaar tijd ongeveer 400 miljoen licenties over de toonbank. Windows 7 was een powerhouse, en bleek amper te stoppen. De release van zijn opvolger, Windows 8, kon hierin geen verandering brengen.

Windows 8

Met Windows 8 probeerde Microsoft de tablet- en pc-markten te fuseren door Metro UI te introduceren. Deze interface verving het alom geliefde startmenu voor een 'startscherm' met grote 'tegels' die gemakkelijk met een touchscreen gebruikt konden worden. Pc-gebruikers waren niet blij. Windows 8 bevatte wel een traditionele desktopomgeving voor laptops en pc's zonder touchscreens, maar bij het opstarten zagen gebruikers nog altijd het Metro-menu, wat bij veel gebruikers voor frustraties zorgde.

De Metro UI van Windows 8 overtuigde niet alle gebruikers om over te stappen van Windows 7

Het nieuwe startmenu was best met een toetsenbord en muis te bedienen, maar de ervaring was verre van optimaal. Doordat Windows 8 het Metro-menu automatisch weergaf na het opstarten, konden gebruikers daarnaast moeilijk om de frustraties heenwerken. Mede hierom werd Windows 8 een flop; het besturingssysteem verkocht nauwelijks beter dan Vista, ondanks de verbeterde prestaties, snellere opstarttijden en andere verbeteringen die Windows 8 met zich meebracht. Veel gebruikers besloten dan ook bij het oude, vertrouwde Windows 7 te blijven.

Windows 8 werd al snel opgevolgd door Windows 8.1. Dit besturingssysteem loste veel problemen op, mede door de introductie van een normaal startscherm. Ook werd na opstarten direct de desktopomgeving weergegeven. Gebruikers konden er dus voor kiezen om de Metro UI volledig links te laten liggen. Inmiddels gebruikt volgens NetMarketShare minder dan 5 procent Windows 8 of 8.1. Dit kan betekenen dat het OS weinig is opgepikt, maar waarschijnlijker is dat vrijwel alle gebruikers van Windows 8 en 8.1 al dan niet gratis zijn overgestapt naar het huidige Windows 10, wat inmiddels Windows 7 van zijn troon heeft gestoten.

Einde support: de gevolgen

Windows 7 heeft nog altijd een marktaandeel van ruim 25 procent. Veel van deze gebruikers zullen Windows 7 in de komende maanden blijven gebruiken, ondanks het gebrek aan nieuwe beveiligingsupdates. Het is niet goed te zeggen waarom gebruikers moeilijk overstappen; mogelijk gebruiken ze software die niet wordt ondersteund door Windows 10. Ook zijn er vast gebruikers die niet willen upgraden omdat Windows 7 'gewoon werkt'.

Het overstappen naar Windows 10 is op het moment van schrijven volledig gratis voor consumenten. Dit kan gedaan worden via de media creation tool op een geldige Windows 7, 8, of 8.1-installatie. Officieel staakte Windows de gratis upgrades in 2016, maar het is nog altijd - volledig legaal - mogelijk. Het is niet duidelijk of Microsoft deze service blijft aanbieden.

Verschillende bedrijven, waaronder Mozilla en Google, blijven Windows 7 voorlopig ondersteunen, waardoor de webbrowsers in ieder geval voorlopig veilig blijven. Desondanks is het aan te raden om zo snel mogelijk de overstap te maken naar een moderner OS, of dit nu Windows 10, macOS of Linux is.

Dit geldt uiteraard ook voor bedrijven, die niet genieten van een gratis upgrade naar Microsofts nieuwste besturingssysteem. De overstap is voor veel bedrijven dan ook lastig. Het is duur, en daarnaast kan het voorkomen dat bedrijven gebruikmaken van software die niet werken in Windows 10. Voor deze bedrijven en andere grote klanten biedt Microsoft een betaald ESU -programma. Met het ESU-programma biedt het bedrijf tot drie jaar langer beveiligingsupdates voor Windows 7. Dit is handig voor bedrijven die gebruikmaken van verouderde programma's die niet op Windows 10 werken.

Ook gemeenten kunnen hiervan gebruikmaken. Tweakers publiceerde eerder een artikel over de moeizame overstap naar Windows 10 door gemeenten. Enkele gemeenten lieten weten dat ze niet voor 14 januari klaar zouden zijn met de overstap naar Windows 10. Al deze gemeenten gaven wél aan dat ze ESU zullen afnemen bij Microsoft.