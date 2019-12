Marktaandeel van Windows 7 ligt nog steeds boven de 25 procent

Het aantal gebruikers met Windows 7 is gedurende de afgelopen maanden nauwelijks afgenomen, ondanks dat Microsoft op 14 januari stopt met het ondersteunen van het besturingssysteem. Het marktaandeel ligt volgens meerdere statistieken nog boven 25 procent.

Windows 7 heeft op Netmarketshare een marktaandeel van 26,86 procent, terwijl dit vorige maand nog 26,94 procent was. Een afname van slechts 0,08 procentpunt. Op basis van de cijfers van de statistiekendienst zou het besturingssysteem daarmee nog op meer dan een kwart van alle computers die het web bezoeken draaien, terwijl de einddatum van Windows 7-ondersteuning slechts iets meer dan een maand op zich laat wachten. Volgens cijfers van Netmarketshare had Windows 7 in december van 2018 een marktaandeel van 36,9 procent. In het afgelopen jaar is dit dus wel met ongeveer 10 procentpunt afgenomen.

Globalstats meldt soortgelijke cijfers. Op Statcounter ligt het huidige marktaandeel van Windows 7 op 27,45 procent. Een maand eerder was dit 27,98 procent. Dit staat gelijk aan een afname van 0,53 procentpunt. Rond deze tijd vorig jaar was het marktaandeel van Windows 7 nog 35,55 procent. Analytics-tool W3Counter meldt dat 10 procent van websitebezoekers gebruikmaakt van Windows 7. Bij deze statistieken worden overigens ook alle mobiele besturingssystemen meegenomen. Deze cijfers zijn gebaseerd op webverkeer van websites die gebruikmaken van W3Counter.

Uit de meest recente Steam Hardware Survey blijkt dat ongeveer 18,47 procent van alle Steam-gebruikers nog op Windows 7 64-bit draait. Dit is een toename van 2,43 procent ten opzichte van oktober 2019. De 32-bitvariant van Windows 7 draait op 0,8 procent van de pc's in de hardware survey. Overigens worden in de hardware survey niet iedere maand dezelfde gebruikers meegenomen, waardoor de toename in Windows 7-gebruikers hoe dan ook niet representatief is. Het aantal Windows 10-gebruikers is bijvoorbeeld afgenomen met 2 procentpunt naar 74,23 procent. Het is onwaarschijnlijk dat gebruikers Windows 10 hebben ingewisseld voor een ouder OS.

Het einde van Windows 7 zit er al langere tijd aan te komen. Begin 2015 stopte Microsoft met mainstreamondersteuning van het besturingssysteem, maar zei het bedrijf toe nog vijf jaar beveiligingsupdates uit te brengen. Over iets meer dan een maand is deze periode eveneens verstreken. Microsoft biedt nog wel verlengde ondersteuning voor Windows 7 aan bedrijven, maar hiervoor wordt een jaarlijks bedrag per systeem in rekening gebracht.