Microsoft gaat volgende maand fullscreen waarschuwing tonen in Windows 7

Vanaf 15 januari 2020 gaat Microsoft een fullscreen waarschuwing tonen in Windows 7. Daarin zal staan dat het besturingssysteem niet meer wordt ondersteund en dat gebruikers risico lopen. De ondersteuning voor Windows 7 stopt op 14 januari.

Microsoft toonde op Windows 7-systemen al notificaties over het naderende einde van de ondersteuning, maar als het daadwerkelijk zover is, worden dat waarschuwingen die het hele scherm in beslag nemen. Dat blijkt uit de releasenotes van de maandelijkse Windows 7-update die dinsdag is uitgebracht.

De waarschuwing wordt getoond bij computers met Windows 7 Service Pack 1. Dat zal gelden voor zowel Windows 7 Starter, Home Basic, Home Premium, Professional en Ultimate. Windows 7 Pro-gebruikers die betaald hebben voor langere ondersteuning, krijgen de melding niet te zien.

Het is niet voor het eerst dat Microsoft fullscreen-notificaties toont in Windows 7. In 2016 deed het bedrijf dat ook al toen de periode waarin het nog mogelijk was om gratis te upgraden naar Windows 10 afliep.

Ondanks het naderende einde van de ondersteuning van Windows 7, is het besturingssysteem nog veel in gebruik. Netmarketshare becijferde eerder deze maand dat het marktaandeel van Windows 7 nog meer dan 25 procent is.