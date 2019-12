Microsoft stopt op 14 januari ook met ondersteuning Security Essentials

Microsoft zet de ondersteuning voor Security Essentials stop op 14 januari, wanneer de support voor Windows 7 stopt. Beveiligingssoftware Security Essentials werkt alleen op Windows 7, maar staat er wel los van.

Microsoft maakt dat bekend in een support-artikel. In Windows-versies die volgden op 7 zit Security Essentials ingebouwd onder de naam Windows Defender. Defender zit óók in Windows 7, maar biedt daar alleen bescherming tegen spyware. Security Essentials beschermt naast spyware, ook tegen virussen en rootkits, en is gratis software. De ondersteuning voor het verwante Windows Essentials, met daarin onder andere Live Mail en Writer, stopte al in 2017.

Het is waarschijnlijk dat de software, net als Windows 7 zelf, niet ophoudt te werken na 14 januari. In plaats daarvan zal het alleen geen updates meer krijgen, wat bij security-software in essentie alsnog betekent dat het niet meer werkt. Gebruikers doen er dan goed aan om een ander beveiligingspakket te nemen, hoewel daar ook vroeg of laat een einde aan zal komen, gezien de ouderdom van Windows 7.