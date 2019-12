TimeNL-dienst van SIDN Labs krijgt ondersteuning voor Network Time Security

De tijdsynchronisatiedienst TimeNL van SIDN Labs krijgt een experimentele Network Time Security-server. De huidige NTP-server wordt uitgebreid met een NTS-server die de veiligheid van het protocol moet vergroten.

De servers worden toegevoegd aan TimeNL, de publieke NTP -dienst van het SIDN waarmee systeem- en websitebeheerders hun systeemklokken kunnen synchroniseren met het internet. De publieke dienst op basis van het Network Time Protocol werd in juli uitgebracht door de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Sindsdien is TimeNL gratis te gebruiken, maar het is volgens de tld-autoriteit ook 'een onderzoeksproject'. Volgens het SIDN is NTP niet volledig veilig, en zou het NTS-protocol beter kunnen werken.

Eén probleem met NTP is dat het relatief makkelijk is de afzenders van UDP-packages te vervalsen, en om een man-in-the-middle-aanval uit te voeren op een NTP-verbinding. Om dat te voorkomen heeft de standaardenautoriteit IETF een authenticatiemethode toegevoegd aan het protocol, op basis van symmetrische sleuteluitwisseling. De functie die is toegevoegd om dat proces te versimpelen bevat echter ook verschillende kwetsbaarheden. Network Time Security zou zowel veiliger als gebruikersvriendelijker zijn, zegt het SIDN.

Het SIDN heeft daarom een experimentele NTS-server opgezet, schrijft de instantie in een blogpost. De server is bedoeld voor experimenten van SIDN zelf, maar de organisatie 'nodigt iedereen van harte uit er ook mee aan de slag te gaan'. Volgens het SIDN zijn er op internet nog maar weinig werkende NTS-servers beschikbaar. De organisatie wil daar verandering in brengen. Het SIDN zegt dat er inmiddels al enkele problemen aan het licht zijn gekomen via de server. Zo zou Cloudflares eigen NTP-software niet compatibel zijn met de dienst. De dienst heeft ook al geleid tot een NTC-cliënt die in Go is geschreven.