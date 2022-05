VS waarschuwen voor kans op mondiale gps-tijdssynchronisatieproblemen op zondag

De Amerikaanse Cybersecurity & Infrastructure Security Agency, of CISA, waarschuwt voor mogelijke gps-problemen die zich vanaf zondag voor kunnen doen. Door een bug in bepaalde gpsd-servicedaemon-versies zal de interne klok van apparaten bijna 20 jaar terugspringen.

Het gaat volgens de waarschuwing om apparaten die gpsd versie 3.20, 3.21 of 3.22 draaien. Die versies van de daemon zijn uitgebracht tussen 31 december 2019 en 8 januari 2021. Versie 3.23 kwam uit op 6 augustus van dit jaar, waardoor er een periode van iets meer dan anderhalf jaar bestaat waarin die toentertijd nieuwste versie van gpsd de bug had. CISA 'adviseert beheerders van kritieke stukken infrastructuur die gpsd gebruiken om de tijd bij te houden, om te controleren of ze gpsd versie 3.23 of nieuwer draaien'.

Gps-software heeft wel eens te maken met een roll-over-moment, maar dat gebeurt eens in de 1024 weken, of 19,6 jaar, en die gebeurtenis heeft in 2019 al plaatsgevonden. Dat is dan ook niet waar deze bug om gaat: het probleem ligt bij een rekenfout die gemaakt is in een stuk code dat geschreven is om te anticiperen op een schrikkelseconde, die zich ergens in de toekomst gaat voordoen. Als de bug aanwezig is in een systeem, zal deze zich voordoen bij het aanbreken van de zondag en gaat de tijd op het gps-apparaat terug naar maart 2002. Als dat gebeurt, is de kans groot dat een dienst spaak loopt.

Volgens de man achter gpsd wordt het systeem op veel en verschillende plekken gebruikt: "in mobiele embedded-systemen, en in de kaartservice op Android-telefoons. Het zit ook in drones, robotonderzeeërs en zelfrijdende auto's. Gpsd wordt daarnaast steeds vaker gebruikt in recente generaties bemande vliegtuigen, marinenavigatiesystemen en militaire voertuigen." Tegenover The Register zegt de programmeur van gpsd, Gary Miller, dat financiële instituten mogelijk in de problemen komen, als ze een gps-ntp-server gebruiken met de getroffen versie van gpsd erop. Op wat voor schaal het straks misgaat, is niet bekend.