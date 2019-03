Oude gps-systemen kunnen vanaf volgende maand verkeerde informatie weergeven

Oude apparaten die gebruikmaken van gps kunnen vanaf volgende maand foutieve informatie geven. Dat komt door een interne weekteller die iedere 19,7 jaar wordt gereset. Apparaten gebruiken deze weekteller om de datum en soms ook de locatie te bepalen.

Daarvoor waarschuwt pnt -bedrijf Orolia. Gps-satellieten sturen onder meer nauwkeurige kloktijdinformatie uit die systemen die daarvan afhankelijk zijn opvangen. In dit signaal zit de actuele week en de hoeveelheid seconden sinds het begin van die week. De ontvanger kan dit signaal weer vertalen in een formaat op basis van dagen, maanden en jaren.

Het probleem is dat die weekinformatie wordt verstuurd in een binair getal van 10bits. Dat betekent dat er in totaal 1024 weken via het signaal verstuurd kunnen worden. Week 0 begon op 21 augustus in 1999, dus op 6 april 2019 zijn de 1024 weken voorbij en beginnen de satellieten weer vanaf '0' te tellen.

Systemen gebruiken een interne datum als referentiepunt voor de weekinformatie. Als die datum op 21 augustus 1999 is vastgesteld en het krijgt via gps als weekinformatie 0 binnen, dan zou het systeem op 6 april 2019 kunnen denken dat het nog 21 augustus 1999 is. Dat referentiepunt kan ook op een latere datum geplaatst zijn, waardoor de bug op een later moment de kop kan opsteken.

Volgens Orolia hoeven gebruikers van nieuwere systemen niet bang te zijn dat hun apparaten straks niet meer werken. Het is namelijk de tweede keer dat deze rollover plaats vindt, de eerste keer was in 1999. Daardoor zijn veel fabrikanten van dit probleem bewust en zijn ze erop voorbereid, aldus Orolia. Ze kunnen het probleem hebben omzeild door via een update een andere referentiedatum op te geven.

Als een apparaat echter meer dan tien jaar geen firmware-updates heeft gehad, is er de kans dat het gps-systeem straks foutieve informatie geeft. Om daar achter te komen geeft Orolia het advies contact op te nemen met de fabrikant van het gps-systeem. In sommige gevallen kan de referentiedatum ook zelf in de firmware worden aangepast.

Onder meer TomTom waarschuwt voor de rollover. "Het terugzetten van de kalender kan leiden tot miscommunicatie tussen gps-satellieten en de -ontvangers. Hierdoor kan een aantal chips in navigatiesystemen bepaalde functies niet langer verwerken", schrijft het bedrijf op haar site. Eigenaren van TomTom-navigatieapparaten kunnen het serienummer op de website invoeren om te controleren of het systeem straks nog werkt. Ook gebruikers van bepaalde Renault- en Smart-systemen krijgen het advies naar de TomTom-pagina te gaan. TomTom geeft niet aan wat er gebeurt als gebruikers niks doen.

Het is mogelijk dat gps-ontvangers die niet zijn geüpdatet straks incorrecte informatie over de locatie kunnen weergeven. Om de positie te bepalen maken de ontvangers namelijk gebruik van tijdsverschillen tussen de ontvanger en minimaal drie satellieten, minimaal vier als ook de hoogte moet worden bepaald. Omdat de ontvanger weet waar de satellieten op een bepaald moment zullen zijn, weet de ontvanger ook zijn eigen locatie. Maar als de interne datum niet meer klopt, kan de ontvanger uitgaan van waar de satellieten 19,7 jaar geleden waren. Als dat gebeurt kan de ontvanger de locatie ook niet meer, of niet goed, bepalen.

Volgens Orolia is het waarschijnlijk wel de laatste keer dat systemen last gaan krijgen van de rollover. Gps ondergaat momenteel een programma om de systemen te upgraden naar een 13bits getal. Dat komt neer op zo'n 157 jaar per rollover.