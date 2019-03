Electronic Arts erkent problemen met afsluitende PS4-consoles van Anthem-spelers

Uitgever Electronic Arts bevestigt dat Anthem-spelers op de PlayStation 4 problemen kunnen ervaren die leiden tot geheel afsluitende consoles. Onlangs hebben behoorlijk wat spelers hierover geklaagd.

Electronic Arts meldt dat het zich bewust is van berichten over een 'crashprobleem' dat optreedt bij het spelen van Anthem. De uitgever meldt dat het probleem wordt onderzocht en vraagt spelers om de crashgegevens door te sturen als daar om gevraagd wordt. Het is nog onduidelijk wat de precieze oorzaak is, hoe wijdverspreid het probleem is en wanneer een oplossing in zicht is.

Op het officiële gameforum van EA vraagt een community manager spelers te reageren als ze tijdens het spelen van Anthem te maken krijgen met hard crashes. Spelers dienen daarbij aan te geven om welke PS4-versie het gaat, wanneer de crash plaatsvond en welke stappen ondernomen zijn om het apparaat weer aan de praat te krijgen. Op het moment van schrijven hebben bijna zeshonderd spelers onder het bericht van de community manager een melding gemaakt van het specifieke probleem.

Het gaat om een crash tijdens het spelen van Anthem, waarbij spelers niet in het hoofdmenu belanden of het spel wordt afgesloten; in plaats daarvan sluit de PlayStation 4-console geheel af, waarbij de normale opstartprocedure veelal niet volstaat om het apparaat weer aan de praat te krijgen. Daar is onlangs door allerlei spelers over geklaagd. Sommige spelers moesten bijvoorbeeld de stroom eraf halen om hun PlayStation 4 weer op te kunnen starten, terwijl een enkeling het apparaat na de crash helemaal niet meer aan de praat krijgt.