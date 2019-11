'Anthem krijgt in de toekomst complete revisie'

Bronnen van Kotaku stellen dat Anthem en complete revisie gaat krijgen, waarbij grote systemen als de missiestructuur, de loot en de wereld op de schop gaan. De bronnen spreken van benamingen als 'Anthem 2.0' en 'Anthem Next'.

Dat updates langer op zich zouden laten wachten, was al bekend, maar dat ze zo ingrijpend zouden zijn nog niet. Daarnaast stellen de bronnen dat de alle bijwerkingen mogelijk in een zodanig groot pakket worden afgeleverd, dat ze uitsluiten dat er een volledig nieuwe game zullen uitbrengen. Ongetwijfeld zal die minder of zelfs niets kosten voor zij die Anthem nu al in hun bezit hebben. Het is echter ook nog mogelijk dat de updates komen in de vorm van seizoenen, zoals eerder gesteld werd en ook bij dit bericht niet uitgesloten wordt.

Naast de missiestructuur, de loot en de wereld gaan volgens het bericht ook quests, sociale aspecten en de moeilijkheidsprogressie op de schop. Bovenal lijkt ontwikkelaar BioWare veel aan de tekentafel te staan en staat eigenlijk alleen nog vast dat de wijzigingen vergaand zullen zijn, maar niet wat ze precies zullen zijn. De ontwikkeling ligt in handen van zowel BioWare Edmonton, dat de base game ontwikkelde, als BioWare Austin, dat de game-as-a-service-ontwikkeling na de release op zich zou nemen.

Anthem zou niet de eerste game zijn die na een slechte start toch de boel weet recht te trekken. No Man's Sky is een ander voorbeeld van een game die volgens velen teleurstelde ten tijde van de release, maar dat toch een schare fans heeft weten te verzamelen over een periode van drie jaar, waarin de maker meerdere grote updates voor het spel uitbracht.

Anthem kwam in februari uit voor de PS4, Xbox One en Windows. De game kreeg veel kritiek over zich heen wegens technische problemen, systemen die matig werken, ongeïnspireerde quests en oninteressante dialogen, hoewel veel reviewers ook van mening waren dat het spel potentie had. Sinds de release is de hoofdproducent van de game vertrokken en bracht Kotaku ook een uitgebreid stuk uit waarin het de problematische ontwikkelingsperiode van Anthem belicht.