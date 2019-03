Fix voor harde PS4-crashes tijdens spelen van Anthem moet op 12 maart uitkomen

BioWare verwacht op 12 maart een patch uit te brengen die meerdere oorzaken van de crashes van PlayStation 4's tijdens het spelen van Anthem moet verhelpen. Het gaat om een hard crash, waarbij de console uitvalt en de stroom eraf moet om het apparaat weer op te starten.

In een livestream op Twitch stelt BioWare dat ze meerdere oorzaken hebben gevonden voor de crashes en dat deze in de update verholpen zijn. Een andere BioWare-developer meldt echter op Twitter dat de 'belangrijkste problemen' verholpen zijn in de patch; crashes zijn vermoedelijk dus nog niet uitgesloten na de update, maar zouden minder vaak moeten voorkomen.

BioWare benadrukt verder dat de PlayStation 4 ondanks de relatief ingrijpende crash geen schade op kan lopen. Gebruikers kunnen zonder bedenkingen de stroom er volledig af halen en de console daarna weer opstarten. Toch is er een enkeling die wel stellig volhoudt dat zijn PS4 door deze crash volledig bricked is. Hij stelt dat hij in de aanloop daarvan alleen maar Anthem speelde op zijn console.

Het probleem lijkt behoorlijk wijdverspreid te zijn. Een topic op het EA-forum dat aan dit probleem is gewijd heeft op het moment van schrijven meer dan 1800 reacties; dit zijn veelal meldingen van gebruikers die de problemen hebben ervaren. Ook in het Anthem-topic op GoT zijn gebruikers te vinden die tegen het probleem aanlopen. Bij de Tweakers-review van Anthem werd onder meer de aanwezigheid van verschillende bugs aangehaald als een van de kritiekpunten.