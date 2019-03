Tesla kondigt nieuwe Supercharger-versie aan met 250kW-piekvermogen

Tesla heeft vanuit de eigen fabriek in het Californische Fremont de V3-Supercharger geïntroduceerd. De belangrijkste vernieuwing is dat 250kW-laden wordt ondersteund, al is dat binnenkort alleen nog mogelijk bij de Model 3.

Tesla meldt dat alle geproduceerde Model 3's als eerste een update krijgen waarmee laden met 250kW mogelijk wordt. Voor de Model X en S komt dit op een later moment, ergens in de komende maanden, eveneens via een software-update. Bij een piekvermogen van 250kW kan de Long Range-versie van de Model 3 na vijf minuten laden weer 120km rijden. Het is de de bedoeling dat Tesla-rijders uiteindelijk de helft minder tijd nodig hebben om hun auto's te laden, aldus het bedrijf.

Volgens Tesla is het piekvermogen van 250kW mogelijk door een nieuw, vloeistofgekoeld kabelontwerp. Het bedrijf zegt dat de kabels van de V3-Superchargers, ten opzichte van de luchtgekoelde kabels van de V2-versie, niet alleen dunner zijn, maar ook flexibeler en efficiënter. Laden met 250kW is mogelijk doordat er een stroomkast van 1MW aanwezig is. De V2-laders komen niet verder dan 150kW, maar zijn in de praktijk gelimiteerd op 120kW.

Het bedrijf van Elon Musk heeft ook een andere vernieuwing doorgevoerd die de laadtijd verder moet verkorten. Deze functie heet 'On-route battery warmup'. Op het moment dat een Tesla-rijder naar een laadlocatie met een V3-Supercharger navigeert, zal het voertuig automatisch de accu opwarmen. Op die manier heeft de accu bij aankomst de optimale temperatuur voor het laden. Volgens Tesla beperkt dat de laadtijden met 25 procent.

Het ontwerp van de V3-Superchargers is verder onveranderd ten opzichte van de vorige versie. Deze V2-versies, waarvan er volgens Tesla wereldwijd meer dan 12.000 zijn, krijgen in de komende weken allemaal een update waarmee 145kW-laden mogelijk wordt.

De eerste nieuwe V3-Supercharger is geopend in de Verenigde Staten, al is deze alleen nog beschikbaar voor Tesla-rijders van een bètaprogramma. De autofabrikant plaatst V3-Superchargers vanaf deze zomer in Europa.