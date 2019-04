Tesla: actieradius Model S en X is met tien procent verhoogd zonder grotere accu

Tesla zegt dat het verbeteringen heeft doorgevoerd bij de Model S en de Model X. Deze voertuigen zouden daardoor op een acculading tien procent verder kunnen rijden, zonder dat de accucapaciteit is vergroot.

Tesla meldt dat het nog gewoon gebruikmaakt van dezelfde 100kWh-accu, maar dat er nu een bereik van 595 en 523km mogelijk is met respectievelijk de Model S en X. Het bedrijf zegt dat dit mogelijk is door onder meer nieuwe motorische verbeteringen. Het ontwerp van de elektrische motoren zou zijn vernieuwd, net als een nieuwe veringssysteem en enkele andere kleinere verbeteringen. Daarnaast kunnen de Model S en X nu bij de V3-versie van Superchargers laden met 200kW; bij de V2-Superchargers is dat verhoogd naar 145kW. Tesla zegt dat dit neerkomt op een laadtijd die met 50 procent afneemt. Dit komt overigens nog niet in de buurt van de 250kW die met de Model 3 mogelijk is bij de V3-laders.

Volgens het bedrijf van Elon Musk zijn onder meer de gebruikte permanente magneet-synchroonmotoren geoptimaliseerd, net als de siliciumcarbide-vermogenselektronica, de koeling, de lagers en het ontwerp van de versnellingen. Tesla stelt dat het koppelen van een permanente magneetmotor voorin de auto met een inductiemotor achterin tot een 'ongeëvenaard bereik en ongeëvenaarde prestaties leidt'. Alles bij elkaar zou dit een tien procent groter bereik opleveren, zowel door het verbeteren van de energie-efficiëntie tijdens het accelereren als tijdens het regeneratief remmen. Ook het vermogen en het koppel zijn hierdoor verbeterd, wat ook leidt tot een snellere 0 tot 100km/u-sprint.

Op het vlak van de prijzen volgen er ook aanpassingen. De instapprijs voor de Model S en X gaat omlaag doordat de standaardbereik-optie weer terugkeert. Tesla geeft bestaande Model S en X-bezitters de mogelijkheid om gratis de Ludicrous Mode-upgrade te krijgen als ze een nieuwe Model S of X aanschaffen. Al deze verbeteringen worden vanaf deze week doorgevoerd in de Californische fabriek in Fremont.