Tesla brengt software-update uit om te voldoen aan Europese regelgeving

Tesla heeft een software-update uitgebracht waarmee de Model S en Model X beter voldoen aan Europese regelgeving. De update is specifiek gericht op hoe de automatische piloot werkt.

Met software-update 2019.16.1 wil Tesla voldoen aan de UN/ECE R79-regulering van de Europese Unie. Die regels bepalen hoe rijassistentsystemen in auto's moeten werken. Tesla-auto's waren al goedgekeurd om aan die richtlijn te voldoen, maar het bedrijf moet daar nu alsnog een aanpassing aan doen.

Met de update wordt de Autopilot aangepast. Het gaat met name om Autosteer, specifiek over hoe ver het stuur kan draaien. Volgens Tesla kan dat ertoe leiden dat de auto's meer moeite krijgen met scherpe bochten. Een andere verandering is dat de richtingaanwijzer nu moet worden gebruikt voordat Auto Lane Change kan worden geactiveerd.

De update wordt net zoals andere updates over-the-air verstuurd. De nieuwe software is alleen van toepassing op de Model S en de Model X. Volgens Tesla voldoet de Model 3 vanaf de introductie al aan de Europese regels.