Duitsland onderzoekt of rijstrookassistent van Tesla's Autopilot toegestaan is

De Duitse federale autoriteit voor het wegvervoer doet onderzoek naar Tesla's Autopilot en bekijkt met name of de rijstrookassistent van de techniek toegestaan is in Europa. De autoriteit staat in contact met de Nederlandse RDW.

Het Kraftfahrt-Bundesamt bevestigt tegen de Duitse krant BILD am Sonntag dat het een onderzoek is gestart naar een functie van Autopilot van Tesla. Duitse media, zoals Focus, schrijven erover. "Sommige voertuigen van de fabrikant Tesla hebben een elektronische functie voor het veranderen van rijstrook die in Europa mogelijk niet is toegestaan", meldt de federale dienst voor het wegverkeer van Duitsland.

Het KBA staat in contact met Tesla over zijn onderzoek, maar ook met de Nederlandse Rijksdienst Wegverkeer. De RDW is als voertuigautoriteit verantwoordelijk geweest voor de Europese Typegoedkeuring van de Tesla's. Daarmee heeft de RDW vastgesteld dat het voertuig aan de Europese regelgeving voldoet.

Of ook de rijstrookassistent van Autopilot aan de regels voldoet, daar twijfelt de KBA nu aan. Het gaat om de optionele functie Auto Lane Change van Enhanced Autopilot. Deze helpt volgens de fabrikant 'bij het wisselen naar een naastgelegen rijstrook op de snelweg wanneer de bestuurder de richtingaanwijzer inschakelt'. Een bètafunctie is dat de auto bestuurders begeleidt bij op- en afritten van de snelweg, inclusief het voorstellen van rijstrookwisselingen en het navigeren op knooppunten.